Chasse aux financements

L'African Invest Melting-pot aura lieu le 13 mai à Lomé. Le rendez-vous du financement des entreprises et des startups en Afrique.

La recherche de financement est au cœur de la problématique de croissance’, expliquent les organisateurs.

Leur mission en tant que structure et écosystème d'appui et d'encadrement est d'accompagner en amont les entreprises à satisfaire les conditions d'éligibilité et de faire un suivi après l'obtention des prêts.