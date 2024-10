Choiseul Africa récompense Kpowbié Tchasso Akaya

Choiseul Africa a dévoilé jeudi l’édition 2024 du Choiseul 100 Africa.

Ce classement de référence identifie et fait rayonner depuis maintenant 10 ans les 200 jeunes décideurs africains de 40 ans et moins parmi les plus influents et prometteurs.

Devenu un baromètre incontournable des grandes tendances économiques sur le continent, il n’a cessé de relier, de valoriser et de connecter les leaders qui transforment le paysage économique de l’Afrique, toutes zones linguistiques et culturelles confondues.

Le classement met en avant des talents émergents – à la croisée des sphères institutionnelles, corporate et publiques – dans des secteurs variés, allant du numérique, de la santé, en passant par la gestion portuaire, la logistique, le secteur de la finance-banque-assurance, l’énergie ou encore l’industrie agroalimentaire.

Ces acteurs clés portent haut les valeurs du leadership et de l'innovation, contribuant au développement et à la prospérité des économies africaines.

Le Choiseul 100 Africa se présente comme un véritable outil stratégique, dont l’objectif est de promouvoir et connecter les jeunes talents africains à forte valeur ajoutée.

Parmi ceux-ci, le Togolais Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances et responsables de la mise en oeuvre du MCC pour le Togo.

A 37 ans, il allie efficacité et compétence.

Ce n’est pas la première fois que M. Akaya figure dans le Choiseul 100 Africa.