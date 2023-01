Combien de nouvelles sociétés en activité ?

13.835 sociétés ont été créées en 2022; quelques centaines de plus que l’année précédente, a indiqué lundi le CFE (Centre de formalités des entreprises).

Ces entités évoluent dans le secteur du commerce, de l’industrie et des services et sont principalement basées à Lomé et dans la région Maritime.

Ces données montrent l’engouement des Togolais pour l’entreprenariat dans un contexte économique difficile.

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas forcément la réalité. Sur les 13.835 créations, on ignore le nombre de sociétés ayant une activité réelle.