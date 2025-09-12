Commerce, industrie et agriculture ont tiré la croissance en 2024

L’économie togolaise a enregistré une croissance annuelle de 6,5 % en 2024, contre 6,2 % l’année précédente, selon les dernières estimations publiées vendredi par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

Cette progression confirme sa résilience et son dynamisme dans plusieurs secteurs clés.

Premier moteur de cette croissance, le commerce a progressé de 19,2 %. Cette performance est liée à la vitalité des communications et du numérique, ainsi qu’à l’intensification des flux d’importations et d’exportations, qui renforcent le rôle de Lomé comme hub logistique et économique régional.

Une industrie dopée par l’extractif et la PIA

Le secteur industriel a, lui aussi, largement contribué à la croissance, avec une hausse de 18,2 %. Les industries extractives, en particulier, affichent une progression de 25 % sur l’année. Les activités de la Plateforme Industrielle d’Adétikope (PIA), moteur de transformation et de création de valeur, ont également joué un rôle central.

L’agriculture, pilier de l’économie, a enregistré une hausse de 10,8 %, grâce notamment à la mécanisation accrue des Zones d’Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP). Ces efforts ont permis d’améliorer la productivité, d’accroître la compétitivité du secteur et de soutenir l’objectif d’autosuffisance alimentaire.

La progression observée est aussi liée aux financements accordés aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), qui ont dynamisé la production locale et stimulé la consommation intérieure, en droite ligne avec la feuille de route gouvernementale 2024-2025. Mais ces financement restent toutefois modestes en raison de la frilosité des banques.

Avec ces résultats, le Togo confirme sa capacité à maintenir une croissance soutenue, portée à la fois par la diversification de ses secteurs productifs et par une politique publique axée sur la transformation et l’investissement.