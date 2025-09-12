Accès au crédit : partenariat entre l’UTB et le FAGACE

L’Union Togolaise de Banque (UTB) et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) ont signé un accord de partenariat visant à renforcer le financement des secteurs public et privé au Togo.

Selon l’UTB, cet accord marque une étape décisive dans le soutien aux porteurs de projets et dans l’amélioration de l’accès aux crédits. L’institution bancaire, forte de son expérience dans l’accompagnement des entreprises togolaises, entend consolider son rôle de moteur du financement de l’économie nationale.

Ce nouvel engagement s’inscrit dans la volonté commune des deux institutions de redynamiser l’économie togolaise et de renforcer la confiance entre les porteurs de projets et les établissements financiers.

Pour l’UTB, recapitalisée à hauteur de 15,2 milliards de Fcfa en décembre dernier, il s’agit d’affirmer sa place de pilier du financement national, en mettant son expertise et ses ressources au service du développement.

Le FAGACE est une institution financière multilatérale créée en 1977 à Cotonou (Bénin). Sa mission principale est de faciliter l’accès au financement pour les États membres et les opérateurs économiques, en apportant une garantie financière aux crédits bancaires et aux levées de fonds destinés à soutenir les projets de développement.

Il regroupe actuellement 14 pays membres africains (dont le Togo fait partie), avec un capital détenu conjointement par les États et les institutions partenaires.