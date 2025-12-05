CFC connecte les économies du Bénin, du Togo et du Ghana

Casablanca Finance City (CFC) a conduit fin novembre une délégation d’entreprises au Bénin, au Togo et au Ghana pour la deuxième édition du CFC Africa Tour, confirmant son rôle de plateforme panafricaine au service de l’intégration économique.

Accompagnées par des institutions marocaines comme l’AMDIE, la CDG ou MASEN, les entreprises participantes ont multiplié les rencontres avec autorités, agences d’investissement et opérateurs locaux afin d’identifier de nouveaux projets d’affaires.

Au Bénin, la délégation a visité la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé, symbole de l’industrialisation rapide du pays.

Au Togo, classé premier réformateur de la sous-région, les échanges avec l’API-ZF et la visite du Port Autonome de Lomé ont mis en lumière le potentiel logistique du pays.

Au Ghana, le GIPC et l’AGI ont présenté les réformes visant à attirer davantage d’investissements, dans des secteurs allant de la fintech à l’énergie.

Avec plus de 24 partenariats sur le continent, CFC consolide sa position de hub régional et accélère les synergies économiques entre les économies africaines.

Casablanca Finance City est un centre financier régional situé à Casablanca, au Maroc. Créé pour positionner la ville comme plateforme économique africaine, CFC vise à attirer les multinationales, investisseurs, institutions financières et entreprises opérant sur le continent.