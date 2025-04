Compliance, risques, audit : les professionnels se réunissent à Lomé

Les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition de la rencontre annuelle Compliance & Risk Officers, qui se tiendra les 8 et 9 juillet 2025 à Lomé.

L’événement, organisé par l’Afrika Compliance Academy (ACA), s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité, de la gestion des risques et de l’audit en Afrique.

Plus de 500 participants sont attendus, issus de secteurs variés : banques, fintechs, institutions financières, organes de régulation, ainsi qu’experts en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Placée sous le thème : « La conformité, le risque et l’audit : les garanties d’un système financier résilient », cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur face aux menaces croissantes en matière de gouvernance, de transparence et de sécurité financière.

Organisée en partenariat avec la HAPLUCIA (Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées) et la CENTIF-Togo, la conférence proposera un programme riche et interactif : conférences de haut niveau, panels de discussion, ateliers pratiques et sessions de networking.

Cette rencontre offre une occasion unique d’explorer les meilleures pratiques, de partager des retours d’expérience et de renforcer les collaborations stratégiques entre les différents acteurs de la chaîne de conformité en Afrique.

Elle s’adresse à un large public : compliance officers, risk managers, régulateurs, autorités judiciaires, ainsi que les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD).

L’objectif est clair : promouvoir un système financier plus robuste, intègre et résilient, capable de faire face aux risques systémiques tout en soutenant le développement économique du continent.

La compliance, ou conformité en français, désigne l’ensemble des règles, procédures et mécanismes internes mis en place par une organisation pour se conformer aux lois, règlements, normes professionnelles et éthiques en vigueur dans son secteur d’activité.

Dans le secteur financier, la compliance est devenue un pilier essentiel de la gouvernance. Elle vise notamment à :

Prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ;

Lutter contre la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts ;

Assurer la transparence des opérations financières ;

Protéger les données personnelles et les droits des clients ;

Renforcer la réputation et la crédibilité des institutions financières.

Le rôle du compliance officer est donc stratégique. Il veille à ce que son organisation respecte les obligations réglementaires nationales et internationales, anticipe les risques juridiques, et met en œuvre une culture de l’intégrité au sein de l’entreprise.

Avec l’évolution rapide des réglementations (ex : LBC/FT, RGPD, lois anticorruption), la compliance est aujourd’hui considérée comme un levier de performance durable, bien au-delà d’un simple cadre de contrôle.