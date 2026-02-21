Rubriques

Corridor logistique entre Mersin et Lomé

Les échanges commerciaux entre le Togo et la Turquie sont passés de 140 millions de dollars en 2021 à 270 millions aujourd’hui.

Le port de Mersin (Turquie) © republicoftogo.com

Les deux pays veulent aller plus loin. C’est ce qu’a déclaré vendredi la représentante d’Ankara à Lomé, Kılıç Muteber, à l’issue d’un entretien avec les ministres de l’Economie maritime et de la Promotion de l’investissement, respectivement Edem Kokou Tengue et Arthur Lilas Trimua.

La Turquie envisage notamment le développement de zones industrielles au Togo, en s’appuyant sur son expertise dans le textile et l’énergie.

Le secteur maritime constitue un autre pilier de cette coopération renforcée. 

Un mémorandum d’entente est en préparation afin de créer un corridor logistique entre le port de Lomé (PAL) et celui de Mersin.

Avantage pour la Turquie, profiter de la position géographique du PAL pour pénétrer plus facilement les pays de l’hinterland (Burkina Faso, Niger, Mali).

Cela permettrait de réduire les coûts et les délais.

Mersin est le premier port turc en termes de trafic de conteneurs.

C’est une plateforme logistique majeure reliant l’Anatolie, l’Asie centrale et le bassin méditerranéen.

