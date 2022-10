David Malpass : 'Le Togo doit diversifier son économie'

Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a rencontré mercredi à Washington le chef de l’Etat togolais.

Au centre des discussions, les priorités de développement du Togo, notamment la diversification de l'économie, les transferts sociaux, l'amélioration de l'environnement propice aux affaires et les opportunités découlant de la numérisation.

M. Malpass a souligné le soutien solide du Groupe de la Banque mondiale à la population via les projets de l'IDA et de nouveaux engagements, y compris l'appui budgétaire.

Le patron de la BM a indiqué que des discussions allaient s’engager sur le nouveau cadre de partenariat avec le Togo. Il a souligné l'importance de renforcer le secteur agricole et de le rendre plus résistant au changement climatique.

Les discussions ont également porté sur le secteur des phosphates et sur les opportunités d’investissement pour le secteur privé.

Faure Gnassingbé et David Malpass ont échangé sur l'insécurité croissante et le défi de la fragilité dans la région du Sahel, et ont discuté de la manière de renforcer la coopération régionale et de mieux coordonner l'aide internationale pour faire face aux facteurs de conflit, notamment l'afflux d'armes dans la région.

Faure Gnassingbé se trouve à Washington à l’occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Il avait rencontré mardi Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI.

Plusieurs ministres accompagnent le président togolais aux assemblées, notamment ceux de l'Economie et des Finances, de l'Investissement, de l'Agriculture et de l'Economie numérique.