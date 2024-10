Début des assemblées du FMI et de la BM à Washington

Le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, participe du 21 au 26 octobre à Washington aux Assemblées d’automne du FMI et de la Banque mondiale, deux partenaires essentiels pour le Togo.

Il est à la tête d'une délégation de son département.

Ces Assemblées sont des réunions d'envergure mondiale qui rassemblent des gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, des parlementaires, des chefs d'entreprise ainsi que des représentants de la société civile et des universitaires de différents pays. Ces rencontres offrent une plateforme pour discuter des questions économiques mondiales, des défis du développement et des politiques financières internationales.