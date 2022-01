Décentralisation et fiscalité locale

L’Office togolais des recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts) organise jeudi le premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. L’un des thèmes abordés est celui de la décentralisation et de la fiscalité locale. Un élément clé du dispositif communal.

Les participants entendent capitaliser le savoir-faire opérationnel, acquérir les outils, les techniques, et attitudes comportementales et s’approprier les bonnes pratiques déployées selon les normes et standards internationaux.

Les 117 communes ont besoin de moyens pour assurer des services publics de qualité. Les routes, l’éclairage public, les équipements sociaux, la gestion des déchets …

‘Il est question à l’issue de ce dialogue de proposer des stratégies efficaces pour promouvoir plus d’adhésion de la population au paiement des impôts en général et plus particulièrement des impôts locaux, gage du civisme fiscal et de l’amélioration de l’offre des services publics locaux par les collectivités territoriales’, a déclaré Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, qui représentait Sani Yaya.

Première étage de la fiscalité locale, l’introduction de la taxe d’habitation applicable à tout locataire ou propriétaire.