Déclarations fiscale : soyez vigilants

Les entreprises unipersonnelles, les SARL et SA doivent adresser leur déclaration fiscale annuelle au plus tard fin mars et fin avril, en fonction du statut légal.

Cette période est toujours un stress, explique le conseiller fiscal Ahmed Esso-Wavana Adoyi. Il sait de quoi il parle puisqu’il fut le Commissaire des impôts de l’Office togolais des recettes.

Il recommande aux opérateurs de faire preuve de vigilance et d’honnêteté dans la rédaction des documents. En cas de doute, les comptables sont utiles.

‘Une petite négligence peut amener une entreprise à se voir appliquer des redressements’, rappelle M. Adoyi.