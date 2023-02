Délai dépassé

Le Togo est suspendu pour non-respect de la date limite de publication de son rapport annuel, a indiqué l’EITI.

Il s’agit d’une coalition de gouvernements, d'entreprises, de groupes issus de la société civile, d'investisseurs et d'organisations internationales qui veille à une meilleure gouvernance dans les pays riches en ressources à travers la vérification et la publication complète des paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les gouvernements provenant du pétrole, du gaz et des minerais.

La suspension est provisoire. Le pays sera réintégré dès la transmission du rapport.

Pour les entreprises minières internationales et pour les investisseurs étrangers, la certification EITI est un gage de transparence.