Délégation de compétences

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Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a inauguré mardi la délégation régionale du Grand-Lomé de la Chambre de Commerce (CCI). Elle est située à Agoè-Sogbossito, dans la banlieue nord de la capitale.

Badanam Patoki mardi à Agoè-Sogbossito © republicoftogo.com

Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a inauguré mardi la délégation régionale du Grand-Lomé de la Chambre de Commerce (CCI). Elle est située à Agoè-Sogbossito, dans la banlieue nord de la capitale.

Ces nouveaux locaux offriront aux entrepreneurs un cadre d'accueil, d'orientation et de prestations de services, avec notamment un Centre de gestion agréé pour aider les petites entreprises dans l’exercice comptable.

« Le développement économique doit se construire à partir des territoires, avec les territoires et pour les territoires. », a martelé M. Patoki.

Le président de la CCI, José Kwassi Symenouh, a résumé l'ambition de l'institution : « La CCI ne veut pas être une Chambre qui observe de loin, mais une institution qui respire au même rythme que nos entreprises. »

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