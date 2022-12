Des chefs traditionnels très influents

Impliquer les chefs traditionnels de la zone de production de café et cacao dans l’ensemble des réflexions menées pour une meilleure organisation de la filière, c’est l’ambition du ministère du Commerce et des responsables du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC).

Les chefs traditionnels constituent un maillon essentiel de la chaîne de valeurs café et cacao. Non seulement, ils sont eux-mêmes producteurs, mais aussi mobilisateurs et organisateurs des acteurs de la filière.

‘C’est pour cette raison que nous avons cru bon de les rassembler et les sensibiliser suffisamment pour qu’ils puissent mieux encadrer les autres producteurs et leur rappeler l’intérêt ainsi que l’enjeu de la relance économique post-covid19 pour le Togo en général et le grand Kloto en particulier’, a déclaré le ministre du Commerce, Kodjo Adedze, lors d’une rencontre qui s’est déroulée lundi à Kpalimé, la capitale du café.

Enselme Gouthon, le secrétaire général du CCFCC, est sur la même longueur d’ondes.

Il estime pertinent d’associer les chefs traditionnels dans l’ensemble du processus de réflexion concernant la production de café et de cacao. Un secteur qui a du potentiel et qui est la source de nombreux emplois.