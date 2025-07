Le Togo forme les agents gabonais des finances publiques

Lomé a abrité mercredi une cérémonie de signature d’accord de partenariat entre l’Office Togolais des Recettes (OTR) et le ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités du Gabon.

Cet accord marque un tournant dans la coopération sud-sud en matière de formation et de professionnalisation des régies financières.

Lors de son intervention, le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a salué la qualité des relations entre le Gabon et le Togo, soulignant l’engagement des deux leaders, Faure Gnassingbé et Brice Clotaire Oligui Nguema, à bâtir un partenariat fondé sur la confiance, la fraternité et le progrès partagé.

« Cette convention n’est pas qu’un acte administratif. Elle symbolise une coopération agissante et stratégique », a-t-il affirmé.

Au cœur de l’accord figure un axe central : le développement du capital humain, via le renforcement des compétences des agents des régies financières gabonaises. Cette formation sera assurée par l’Institut de Formation Fiscale et Douanière (IFFD) de l’OTR, devenu depuis sa création en 2019 une référence en Afrique de l’Ouest.

Avec près de 200 professionnels formés dans sept filières, l’IFFD illustre la volonté du Togo de contribuer à l’émergence d’administrations performantes et résilientes, capables de relever les défis de la mobilisation des ressources internes et de la gouvernance publique.

L’accord signé est présenté comme la première pierre d’un édifice plus large, devant conduire à des partenariats interafricains renforcés, durables et ambitieux.

Il s’inscrit dans une vision d’intégration africaine par la compétence, où les États du Sud mutualisent leurs ressources et expertises pour bâtir des institutions plus fortes.

La délégation gabonaise était dirigée par Marcelle Ibinga, ministre de la Fonction publique, du Renforcement des capacités de la République gabonaise.