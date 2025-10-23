Des compléments alimentaires 100 % togolais pour nourrir les tout-petits

Au moment où la promotion de la consommation locale devient un levier de développement économique, les produits "Made in Togo" gagnent progressivement du terrain sur le marché.

C’est le cas de Bébé Green, une marque de compléments alimentaires pour nourrissons, issue du secteur agroalimentaire togolais.

Bébé Green propose des purées à base de fruits, légumes, céréales et tubercules locaux, destinées à accompagner l’alimentation des enfants à partir de six mois. Riches en vitamines, fibres et nutriments essentiels, ces produits sont conçus pour soutenir l’allaitement maternel, tout en étant accessibles financièrement.

La marque propose une palette de saveurs locales aux noms évocateurs : Banamix (banane + mangue), Greenlac (mil, soja, riz, arachide, amande), Douceur verte (pomme), Pépite (banane + melon), Cocolala (banane + coco), Velours d’abricot (banane + abricot)

Ces produits tirent leur richesse de matières premières locales comme la banane, la mangue, le mil, la carotte, la patate douce, l’ananas, le sorgho, le maïs, ou encore l’igname et la papaye.

Bébé Green illustre la vitalité de l’entrepreneuriat togolais, notamment dans le secteur agroalimentaire, soutenu par l’État et ses partenaires à travers des mécanismes de financement et d’accompagnement. Ces innovations participent activement à la création de valeur locale, la lutte contre le chômage et à la sécurité nutritionnelle des plus jeunes.