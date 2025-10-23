Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Des compléments alimentaires 100 % togolais pour nourrir les tout-petits

Au moment où la promotion de la consommation locale devient un levier de développement économique, les produits "Made in Togo" gagnent progressivement du terrain sur le marché. 

Fruits, fibres, terroir : Bébé Green mise sur l’alimentation naturelle des nourrissons © DR

Au moment où la promotion de la consommation locale devient un levier de développement économique, les produits "Made in Togo" gagnent progressivement du terrain sur le marché. 

C’est le cas de Bébé Green, une marque de compléments alimentaires pour nourrissons, issue du secteur agroalimentaire togolais.

Bébé Green propose des purées à base de fruits, légumes, céréales et tubercules locaux, destinées à accompagner l’alimentation des enfants à partir de six mois. Riches en vitamines, fibres et nutriments essentiels, ces produits sont conçus pour soutenir l’allaitement maternel, tout en étant accessibles financièrement.

La marque propose une palette de saveurs locales aux noms évocateurs : Banamix (banane + mangue), Greenlac (mil, soja, riz, arachide, amande), Douceur verte (pomme), Pépite (banane + melon), Cocolala (banane + coco), Velours d’abricot (banane + abricot)

Ces produits tirent leur richesse de matières premières locales comme la banane, la mangue, le mil, la carotte, la patate douce, l’ananas, le sorgho, le maïs, ou encore l’igname et la papaye.

Bébé Green illustre la vitalité de l’entrepreneuriat togolais, notamment dans le secteur agroalimentaire, soutenu par l’État et ses partenaires à travers des mécanismes de financement et d’accompagnement. Ces innovations participent activement à la création de valeur locale, la lutte contre le chômage et à la sécurité nutritionnelle des plus jeunes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le PAL dans le top 100 mondial

Le PAL dans le top 100 mondial

Le Port autonome de Lomé (PAL) consolide sa place de leader portuaire en Afrique de l’Ouest, selon le nouveau classement 2025 des 100 meilleurs ports à conteneurs au monde, publié par Lloyd’s List.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.