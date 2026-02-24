Rubriques

Des crédits digitalisés proposés aux Comores. Et bientôt au Togo ?

Le groupe AXIAN (Madagascar) a annoncé mardi l’obtention d’une licence d’institution financière digitale décentralisée auprès de la Banque centrale des Comores. Cette autorisation permet la création d’une entité régulée, opérant sous supervision prudentielle.

Ces produits pourraient être proposés un jour au Togo © republicoftogo.com

La nouvelle structure proposera des solutions de crédit digitalisées, notamment des nano-crédits et micro-crédits accessibles par téléphone mobile. 

Le modèle sera entièrement numérique, sans agences physiques, avec des décisions et décaissements rapides. D’autres produits seront introduits progressivement, en conformité avec le cadre réglementaire.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie du groupe en matière de digibank et fintech.

Présent dans 21 pays d’Afrique et de l’océan Indien, AXIAN opère dans les télécommunications, les services financiers, l’énergie et l’immobilier. 

Au Togo, le groupe détient l’opérateur YAS, ex-Togo Télécom et développe des solutions de Mobile  Money.

