Des DAB intelligents

Coris Bank International Togo a annoncé mardi l’installation de distributeurs automatiques de billets (DAB) dotés de commande vocale.

Une première dans le pays – et une nouveauté sur le continent – cette innovation permet aux clients d’effectuer leurs opérations sans avoir à toucher l’écran ni à saisir leur code manuellement.

Cette nouvelle génération de DAB vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide, plus accessible et surtout plus sécurisée.

Grâce à un système de reconnaissance vocale avancé, les utilisateurs peuvent désormais interagir avec la machine en toute simplicité, limitant ainsi les risques de fraude et protégeant leurs données personnelles.

Particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de déficiences visuelles, ce dispositif souligne la volonté de Coris Bank de proposer des solutions inclusives. Elle s’inscrit également dans une stratégie globale de modernisation, avec l’ambition claire de positionner la banque comme un acteur technologique majeur en Afrique de l’Ouest.