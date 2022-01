Des emplois pour les jeunes

Les entreprises indiennes installées au Togo doivent tout mettre end oeuvre pour créer des emplois en direction de la jeunesse.

C’est ce qu’a indique mercredi Sanjiv Tandon, l’ambassadeur indien à Lomé.

‘Nous les invitons à saisir toutes les opportunités d’affaires, notamment celles offertes par la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA). Plus il y aura d’investissements et plus il y aura de nouveaux emplois’, a-t-il déclaré.

La PIA, en cours d’aménagement, doit accueillir des usines de transformation textile ou d’assemblage.

L’Indien M Auto a commencé ses activités récemment. Elle conçoit des motos électriques bon marché pour le marché local et les pays de la région.