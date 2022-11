Des entreprises plus vertueuses

Le patronat togolais veut encourager le principe de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Il repose sur l’idée qu’une entreprise devrait jouer un rôle positif dans la collectivité et tenir compte de l’impact environnemental et social de ses décisions.

La RSE est étroitement liée au développement durable – la création de valeur sur le plan économique, social et environnemental – et aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Selon le patronat, la RSE est d’autant plus importante dans une période post-Covid et de guerre en Ukraine.

La responsabilité des entreprises doit se renforcer.

Les acteurs du privé sont très peu impliqués dans ces pratiques dont ils n’ont jamais entendu parler.

Le degré d'implication de ces petites sociétés dans la RSE dépend très fortement de l'investissement du dirigeant et de sa motivation. Pour les sociétés qui ont entendu parler de la RSE mais qui n'ont pas le sentiment d'avoir mis en place des actions qui en relèvent, le manque de temps ou d'information et d'appui public sont les principaux freins à sa mise en œuvre.

Le patronats, en collaboration avec le PNUD, a organisé mardi une session d’information consacrée aux enjeux de la RSE.

‘Nous devons repenser notre contrat social et notre modèle de société. Il s’agit d’un vaste chantier mettant l’accent sur la synergie entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui doivent être appréhendés de manière simultanée avec de nouvelles façons de fonctionnement des entreprises', a déclaré Laurent Coami Tamégnon, le patron des patrons.

Reste à convaincre les premiers intéressés dont les priorités sont souvent ailleurs.