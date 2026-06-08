Des entreprises togolaises attendues à la Foire internationale d'Alger

Plusieurs entreprises togolaises participeront à la prochaine édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), prévue du 22 au 27 juin dans la capitale algérienne. L'information a été annoncée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo).

Sans dévoiler l'identité des sociétés concernées, la Chambre indique que la délégation togolaise représentera plusieurs secteurs, notamment l'industrie, le commerce, les services, les technologies, l'agroalimentaire et l'énergie.

La Foire internationale d'Alger est l'un des plus importants rendez-vous économiques et commerciaux du continent africain.

Elle rassemble chaque année des centaines d'exposants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. L'événement constitue une plateforme privilégiée pour la promotion des produits et services, la recherche de partenaires.

Organisée au Palais des Expositions des Pins Maritimes, la FIA offre également un cadre d'échanges entre investisseurs, décideurs publics et acteurs du secteur privé autour des opportunités de coopération économique et commerciale.

Pour les entreprises togolaises, cette participation représente une occasion de renforcer leur visibilité sur les marchés maghrébins et internationaux, tout en explorant de nouvelles perspectives d'exportation et de partenariat.