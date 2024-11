Des prêts pour les agriculteurs

Le directeur général de la BOA Togo, Youssef Ibrahimi, a annoncé une nouvelle orientation stratégique pour son institution : accorder une priorité accrue au financement des agriculteurs à partir de 2025.

Cette décision vise à améliorer l’inclusion financière dans un secteur crucial pour l’économie togolaise.

Intervenant dimanche sur la TVT, M. Ibrahimi a exprimé ses préoccupations face à la faible bancarisation des agriculteurs, qui représentent pourtant une part importante de la population active.

« Dans nos pays, parfois c'est 80 % de la population qui travaille dans l'agriculture et qui ne sont malheureusement pas bancarisées », a-t-il déploré.

Il appelle à replacer les petits producteurs au centre des financements bancaires en leur proposant des outils adaptés pour soutenir leur activité et contribuer au dynamisme du secteur.

Selon M. Ibrahimi, la prudence des banques s’explique souvent par de mauvaises expériences passées.

Traditionnellement, les financements bancaires dans l’agriculture se limitent à des domaines spécifiques, comme les intrants ou les semences, souvent destinés aux grandes entreprises. Pour M. Ibrahimi, cette approche doit évoluer afin d’inclure les petits exploitants.

Cette nouvelle orientation permettra aux agriculteurs d’accéder à des ressources financières suffisantes pour développer leurs activités et renforcer leur contribution à l’économie nationale.

La BOA-Togo espère inciter d’autres institutions à suivre cet exemple.

Le secteur agricole est l’un des piliers de l’économie togolaise. Il représente plus de 40 % du PIB, contribue à 20 % des recettes d’exportation et emploie environ 70 % de la population active.

La Banque of Africa Togo (BOA-Togo) est une filiale du groupe Bank of Africa, un réseau bancaire panafricain implanté dans plusieurs pays d’Afrique et d’Europe.

Créée pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers, entreprises et institutions, la BOA-Togo joue un rôle clé dans le développement économique et financier du pays.

La BOA-Togo fait partie du groupe Bank of Africa, fondé en 1982 à Bamako, Mali, et intégré en 2010 au groupe marocain BMCE Bank of Africa (devenu Bank of Africa). Avec une présence dans 32 pays, ce groupe bancaire se positionne comme un acteur majeur du financement en Afrique.