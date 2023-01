Des réformes qui portent leurs fruits

Dans le cadre du suivi des réformes, le ministère de l’Economie et des Finances, a organisé il y a quelques jours la revue de mise en œuvre des réformes à fin décembre 2022 dans les ministères et institutions de l’Etat.

Cette revue a connu la participation d’une centaine de cadres issus des départements ministériels et des institutions de l’Etat, du secteur privé, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Cette rencontre intervient après la 4e session des réunions trimestrielles de suivi des réformes de l’année 2022, tenue en décembre 2022 avec, pour objectif de faire le point des réalisations de l’année 2022 avec l’ensemble des acteurs, de mener un retour d’expériences pour identifier les forces et faiblesses dans la mise en œuvre des réformes et de tirer du processus d’actualisation des réformes pour la période 2023-2025 et dans l’élaboration des plans de travail et budget annuel (PTBA 2023).

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Kpowbié Tchasso Akaya secrétaire général, représentant le ministre de l’Economie et des Finances.

M. Akaya a souligné les progrès réalisés par le Togo dans la mise en œuvre des réformes.

Il a relevé l’importance des revues qui constituent un cadre d’analyse avec tous les acteurs permettant de recueillir les contributions et d’améliorer le suivi et la mise en œuvre des réformes.

Il a rappelé l’éligibilité du Togo au programme compact de Millenium Challenge Corporation (MCC) en décembre dernier, fruit d’intenses réformes.

L’intervention du secrétaire général a été suivie de la présentation du rapport de mise en œuvre des réformes à fin décembre 2022 dans les ministères et institutions de l’Etat.

Cette présentation a porté sur l’état de mise en œuvre des réformes prioritaires de la feuille de route et des réformes opérationnelles notamment celles concernant la gestion des finances publiques et les réformes au niveau sectoriel.

S’agissant de ce point particulier, il ressort des résultats que les taux d’exécution physique et financière se situent respectivement à 75% et à 68% à fin décembre 2022.

De manière générale, les participants ont proposé d’insérer les réformes communautaires UEMOA dans les plans de travail et budget annuel (PTBA 2023) des réformes des ministères, d’opérationnaliser le fonds d’études destiné à la réalisation des études dans la mise en œuvre du programme des investissements publics, de doter les ministères de lignes budgétaires pour leur permettre de renforcer les capacités des agents, de renforcer les capacités du secrétariat permanent chargé des réformes par la mise en place d’une cellule pour la collecte et l’analyse des informations statistiques sur les réformes.