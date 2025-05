Énergie propre : la BAD investit 26,5 millions € dans le solaire

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé jeudi un financement de 26,5 millions d’euros pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 62 mégawatts-crête à Sokodé, au centre du Togo.

Ce projet stratégique, d’un coût total de 61 millions d’euros, s’inscrit dans la dynamique nationale de transition énergétique et d’accès universel à l’électricité d’ici 2030.

Outre la BAD, le projet bénéficie d’un prêt concessionnel de 8 millions d’euros du Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), ainsi que d’un cofinancement par Proparco, la filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé. Le développement technique est assuré par Électricité de France (EDF).

« Ce projet illustre l’engagement fort du Togo en faveur des énergies renouvelables et le rôle catalyseur que peut jouer la Banque dans la mobilisation de financements mixtes pour des projets structurants en Afrique », a souligné Kevin Kariuki, vice-président de la BAD chargé de l’Énergie et du Climat.

La centrale produira environ 87 gigawattheures par an et réduira les émissions de CO₂ de 13 600 tonnes par an. Elle sera connectée au réseau grâce à une ligne de transport de 11 kilomètres et contribuera à améliorer la sécurité énergétique du pays, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Pacte énergétique Togo M300, qui vise à garantir l’accès universel à une énergie propre et fiable, et à porter la capacité installée en énergies renouvelables à 200 MW d’ici 2030.