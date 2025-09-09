Dette publique : le Togo sous le seuil des 70 % du PIB fixé par l’UEMOA

Selon les données publiées par le ministère de l’Économie et des Finances, l’encours de la dette publique s’élève à 4288 milliards de Fcfa à la fin du premier trimestre 2025.

Sur ce total, la dette extérieure représente 1805 milliards, tandis que la dette intérieure atteint 2483 milliards, soit plus de la moitié de l’encours global.

En 2021, la dette publique du Togo était estimée à 2912 milliards. Elle a progressé régulièrement ces dernières années, atteignant 4217 milliards à fin 2024, soit une hausse de 45 % en trois ans, avant de franchir la barre des 4280 milliards au premier trimestre 2025.

La dette intérieure, qui constitue la part la plus importante, est passée de 1849 milliards en 2021 à 2433 milliards fin 2024, enregistrant une progression de 32 % en trois ans.

Malgré cette progression, la trajectoire du Togo reste conforme aux normes régionales. Le plafond du ratio dette/PIB est fixé à 70 % par l’UEMOA. Selon les prévisions officielles, le Togo devrait afficher un ratio de 68,47 % à fin 2025, contre 69,16 % en 2024, marquant une légère amélioration.

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment classé le Togo parmi les pays à forte capacité d’endettement, malgré la hausse enregistrée ces dernières années. L’institution souligne la résilience de l’économie togolaise, soutenue par une croissance économique projetée à 5,2 % en 2025.

Ainsi, si la dette continue de progresser, les indicateurs de soutenabilité demeurent maîtrisés, offrant au pays une certaine marge de manœuvre pour poursuivre ses investissements structurants.