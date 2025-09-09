Rubriques

Les TPME togolaises à la conquête du marché continental

Une vingtaine d’entreprises togolaises participent à la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, qui se tient à Alger jusqu’au 10 septembre.

Un stand togolais à la Foire d'Alger © DR

Cet événement réunit plus de 30 000 délégués et près de 2 000 exposants venus de l’ensemble du continent.

Pour les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) togolaises, c’est une occasion de se faire connaître, de promouvoir le “made in Togo” et de conquérir de nouveaux marchés africains.

La délégation togolaise entend mettre en lumière le dynamisme de ses entrepreneurs dans divers secteurs : artisanat, textile, logistique et agro-industrie.

La Foire est organisée dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), un projet panafricain destiné à favoriser la libre circulation des biens et des services, tout en stimulant l’investissement et l’innovation.

