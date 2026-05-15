Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Développer les marchés financiers de l'UEMOA

En marge de l'Africa CEO Forum, une rencontre économique annuelle, qui se tient à Kigali, le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Togolais Edoh Kossi Amenounve, a rencontré Abdullah KH Almusaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Abdullah KH Almusaibeeh et Edoh Kossi Amenounve © DR

En marge de l'Africa CEO Forum, une rencontre économique annuelle, qui se tient à Kigali, le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Togolais Edoh Kossi Amenounve, a rencontré Abdullah KH Almusaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du Programme d'accompagnement des PME, co-conçu par la BRVM et soutenu par la BADEA, un dispositif destiné au renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises dans la zone UEMOA (8 pays) et au développement du marché financier régional.

La BADEA s'est félicitée des avancées enregistrées dans la structuration du programme et a exprimé sa volonté d'aller plus loin. 

Dans le prolongement de la convention signée entre les deux institutions en octobre 2024, la Banque a manifesté son intérêt pour une extension de la coopération aux segments du marché obligataire et du marché actions de la BRVM, deux leviers importants pour le financement à long terme des économies des pays de l’Union.

La BRVM examinera dans les prochaines semaines ces nouveaux axes de coopération, avec pour objectif commun d'approfondir le développement des marchés de capitaux et d'élargir l'accès au financement à l'échelle régionale.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une institution financière internationale créée en 1973 par la Ligue arabe.

La BADEA a été créée avec une vocation claire : renforcer la coopération économique entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, en finançant des projets de développement dans les pays africains non arabes.

L’institution est détenue par 18 pays membres, tous membres de la Ligue arabe.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des producteurs inquiets

Des producteurs inquiets

La filière rizicole est en danger. Les producteurs de la plaine de Djagblé, réunis autour du Projet de développement rural de la plaine de Djagblé, ont lancé un appel au président du Conseil pour éviter une crise qui menace de paralyser la campagne agricole en cours.

Le Togo entreprend

Le Togo entreprend

La 2e édition du grand rendez-vous de l'entrepreneuriat et de l'innovation se tiendra en juin prochain.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.