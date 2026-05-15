Développer les marchés financiers de l'UEMOA

En marge de l'Africa CEO Forum, une rencontre économique annuelle, qui se tient à Kigali, le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Togolais Edoh Kossi Amenounve, a rencontré Abdullah KH Almusaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du Programme d'accompagnement des PME, co-conçu par la BRVM et soutenu par la BADEA, un dispositif destiné au renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises dans la zone UEMOA (8 pays) et au développement du marché financier régional.

La BADEA s'est félicitée des avancées enregistrées dans la structuration du programme et a exprimé sa volonté d'aller plus loin.

Dans le prolongement de la convention signée entre les deux institutions en octobre 2024, la Banque a manifesté son intérêt pour une extension de la coopération aux segments du marché obligataire et du marché actions de la BRVM, deux leviers importants pour le financement à long terme des économies des pays de l’Union.

La BRVM examinera dans les prochaines semaines ces nouveaux axes de coopération, avec pour objectif commun d'approfondir le développement des marchés de capitaux et d'élargir l'accès au financement à l'échelle régionale.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une institution financière internationale créée en 1973 par la Ligue arabe.

La BADEA a été créée avec une vocation claire : renforcer la coopération économique entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, en finançant des projets de développement dans les pays africains non arabes.

L’institution est détenue par 18 pays membres, tous membres de la Ligue arabe.