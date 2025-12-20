Rubriques

Conscient des tensions persistantes entre l’Office togolais des recettes (OTR) et les opérateurs économiques, le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a organisé vendredi une rencontre d’échanges avec le secteur privé, afin de poser les bases d’un partenariat renouvelé et apaisé.

Le ministre se place en modérateur. ‘Il est indispensable de lever les incompréhensions, dissiper les malentendus et construire un véritable partenariat entre l’administration fiscale et les acteurs économiques’, a-t-il déclaré.

Prenant la parole au nom du patronat, Coami Laurent Tamegnon a salué l’initiative du ministre, qualifiant cette réunion de « très attendue ». 

S’adressant à ses pairs, il a appelé à dépasser les frustrations accumulées pour privilégier une approche constructive, soulignant que le développement du pays doit rester l’objectif commun.

Pendant plus de deux heures, les échanges ont porté sur des sujets sensibles liés à la fiscalité et aux pratiques douanières, notamment la législation de l’OTR, les procédures de redressement et la pression fiscale.

Chaque préoccupation a trouvé une écoute attentive et des réponses de la part du ministre, qui a rappelé que les nouvelles dispositions adoptées visent à renforcer l’efficacité de l’administration fiscale et à optimiser la mobilisation des recettes de l’État, tout en améliorant la qualité des services offerts aux particuliers et aux entreprises.

Essowè Georges Barcola s’est félicité du caractère ouvert et sans tabou des discussions, estimant que ce dialogue contribuera significativement à l’amélioration du climat des affaires. 

Il a réaffirmé le rôle central du secteur privé, moteur de croissance et de création de richesse, tout en reconnaissant les frictions passées avec l’OTR.

