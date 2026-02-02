Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Accès au crédit : banques et entreprises vont tenter de se comprendre

Malgré les efforts engagés par le gouvernement pour promouvoir l’inclusion financière, l’accès aux crédits bancaires demeure l’un des principaux obstacles au développement des entreprises.

Des crédits trop limités © republicoftogo.com

Malgré les efforts engagés par le gouvernement pour promouvoir l’inclusion financière, l’accès aux crédits bancaires demeure l’un des principaux obstacles au développement des entreprises.

Les PME, en particulier, peinent à obtenir des financements adaptés à leurs besoins.

Confrontées à des exigences jugées contraignantes en matière de garanties, de solvabilité et de rentabilité, de nombreuses sociétés se heurtent à la réticence des institutions bancaires, qui restent prudentes face aux risques. 

Cette situation constitue évidemment un frein.

Une rencontre est prévue le 5 février prochain, réunissant banques et secteur privé. 

L’initiative vise à approfondir les réflexions sur les mécanismes de mobilisation des financements et l’amélioration de l’accès au crédit pour les PME.

Mais cette rencontre sera-t-elle suffisante pour débloquer les crédits ? Pas certain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un dîner pour faire des affaires

Un dîner pour faire des affaires

Les entreprises togolaises et africaines ont rendez-vous à Lomé le 21 mars prochain à l’occasion de la 4e édition du Gala des entrepreneurs.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.