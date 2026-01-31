Paiement digital : la fintech togolaise Semoa désormais agréée par la BCEAO

Après dix ans d’activité dans l’écosystème numérique togolais, la start-up Semoa, spécialisée dans la technologie financière, vient d’obtenir l’agrément d’établissement de paiement délivré par la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

Une reconnaissance certaine qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de développement régional.

Pour Edem Adjamagbo, CEO et fondateur de Semoa, cet agrément marque à la fois l’aboutissement d’un long parcours et le point de départ d’ambitions plus larges : faire de la société, à terme, un acteur de référence du paiement digital en Afrique.

Republicoftogo.com : Quel bilan dressez-vous de ces dix années dans la fintech togolaise ?

Edem Adjamagbo : Toute l’équipe de Semoa est fière d’avoir contribué au développement du paiement digital au Togo et, dans une certaine mesure, dans la sous-région. En dix ans, nous avons développé plusieurs solutions, en commençant par des cartes digitales, puis le paiement électronique, avant d’introduire le WhatsApp banking.

Cette solution permet aujourd’hui à près de 300 000 personnes au Togo d’effectuer leurs opérations bancaires directement depuis WhatsApp, sans se déplacer en agence. Pour nous, le vrai bilan, c’est cet impact concret sur le quotidien des populations.

En chiffres, nos plateformes ont traité plus de 160 millions d’euros de flux pour près d’un million d’utilisateurs. Ces résultats traduisent le sérieux et la rigueur de nos équipes. On ne traite pas 60 milliards de FCFA de flux en une année par hasard.

Republicoftogo.com : En quoi l’agrément de la BCEAO change-t-il la donne pour Semoa ?

Edem Adjamagbo : Il s’agit d’un accord full PSP (Payment Service Provider), le plus complet pour un établissement de paiement. Il nous permet de faire dix fois, voire cent fois plus que ce que nous faisions jusqu’ici.

Nous nous étions volontairement limités dans certaines activités pour des raisons de conformité. Par exemple, nous maîtrisons techniquement les transferts transfrontaliers depuis plusieurs années, mais nous ne les exploitions pas encore. Cet agrément nous permet désormais d’opérer légalement sur ces segments.

Il ouvre aussi la voie à de nouveaux partenariats avec les institutions financières, au renforcement de ceux qui existent déjà, et surtout à la création de nouveaux emplois qualifiés dans la finance et le digital.

Republicoftogo.com : Quelles sont vos perspectives à long terme ?

Edem Adjamagbo : Notre ambition est de bâtir un groupe intégré, avec des activités dans la finance et d’autres métiers du digital. Nous voulons démontrer qu’au Togo, il est possible de créer une entreprise technologique viable, rentable et durable.

À très long terme, notre vision est de faire de Semoa un leader africain du paiement et des services de paiement. C’est un objectif qui se construit sur le temps, avec méthode et discipline.