Du champ à la tasse : le café et le cacao togolais à l’honneur

Le Togo a célébré mercredi la Journée Internationale du Café et de la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat.

Cette 5e édition, organisée par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) , dirigée par Enselme Gouthon, en partenariat avec l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC), s’est tenue dans une atmosphère de reconnaissance, de mobilisation et d'engagement envers la transformation durable des filières café et cacao au Togo.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, et de l’Ambassadeur Solomon Rutega, secrétaire général de l’OIAC, ainsi qu’une forte délégation d’acteurs régionaux et nationaux du secteur.

Le choix du Togo pour accueillir cette 5e édition témoigne, selon les organisateurs, de la crédibilité internationale du pays et de sa stabilité, facteurs clés de ce renouvellement de confiance.

Ce rendez-vous incarne la volonté de mettre en valeur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur. Il fait écho aux Plans de Développement des Filières Café et Cacao, adoptés en 2024, qui visent à rendre le secteur plus performant, compétitif et durable à l’horizon 2030.

La Journée Internationale du Café, célébrée chaque 1er octobre depuis 2015 à l’initiative de l’Organisation Internationale du Café (OIC), rend hommage à l’une des boissons les plus consommées au monde, tout en attirant l’attention sur les défis du secteur.

La Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat, quant à elle, a été instituée en 2010 par l’Académie Française du Chocolat et de la Confiserie pour valoriser les acteurs de la filière cacao, promouvoir un chocolat durable et sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux.

Au Togo, la célébration conjointe de ces deux journées s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la consommation locale, en parfaite cohérence avec le mois du "Consommer local" piloté par le ministère de tutelle.

Le CCFCC a profité de cette tribune pour saluer les efforts remarquables des transformateurs locaux, parmi lesquels CHOCO-TOGO, Café des Moines, Café KUMA, DENYIGBA CACAO, MISCAO, King Café, Café Kara, et de nombreuses femmes entrepreneures dans la fabrication de savon à base de coques de cacao.

La coopérative Kawa-Togo, pilotée par de jeunes baristas formés à Lomé, a également été mise à l’honneur pour son dynamisme dans la gestion des kiosques à café à travers la capitale. Ces jeunes, désormais formateurs reconnus en Afrique de l’Ouest, incarnent le renouveau du secteur et la professionnalisation de la filière.

En clôture de son discours, Enselme Gouthon a réaffirmé l’engagement de son pays dans les instances internationales du café et du cacao, au service d’une rémunération plus juste des producteurs.

Il a également exprimé le vœu que cette célébration contribue à renforcer le positionnement du Togo comme un acteur crédible et engagé pour une filière café-cacao durable en Afrique.