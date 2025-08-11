Du savoir-faire local aux opportunités d’affaires internationales

La 6ᵉ édition de la Foire « Made in Togo » a fermé ses portes dimanche au Centre togolais des expositions et foires (CETEF) de Lomé, après plus de dix jours consacrés à la valorisation de la production locale.

Événement entièrement dédié aux produits fabriqués au Togo, cette foire est devenue, au fil des années, une vitrine incontournable pour l’entrepreneuriat national, l’innovation et la promotion du « consommer local ».

Près d’une centaine d’exposants, majoritairement issus de jeunes entreprises, ont présenté leur savoir-faire dans des secteurs variés : agroalimentaire, textile, cosmétique, artisanat et art. L’édition 2025 a particulièrement mis en lumière des innovations à forte valeur ajoutée, allant de la transformation de déchets en objets décoratifs à la fabrication de sacs d’écoliers en matériaux recyclés intégrant des panneaux solaires.

Un engagement environnemental affirmé

La protection de l’environnement a été au cœur de plusieurs initiatives. Certains exposants ont fait de l’économie circulaire un pilier de leur activité, prouvant que créativité et durabilité peuvent aller de pair.

Les innovations dans le recyclage et la valorisation des déchets ont retenu l’attention, notamment auprès de potentiels investisseurs sensibles aux enjeux écologiques.

Au-delà des ventes, la Foire « Made in Togo » a joué son rôle de catalyseur économique : mise en relation avec la diaspora et les investisseurs, panels thématiques, partages d’expériences et visibilité accrue pour les porteurs de projets.

Les organisateurs ont misé sur un accès abordable aux espaces d’exposition pour encourager la participation des jeunes entreprises.

L’édition 2025 s’inscrit dans une dynamique nationale de promotion du consommer local. « Nous savons que la bataille pour imposer le Made in Togo face aux produits importés est rude.

Mais elle n’est pas impossible à gagner si chacun de nous change ses habitudes, valorise la production locale et devient acteur et ambassadeur du consommer local », a affirmé Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, lors de la cérémonie de clôture.