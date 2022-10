Elargir l'assiette de la TVA

Le gouvernement a lancé en 2018 le PAGE (Projet d’appui à la gouvernance économique).

L’objectif principal est d’améliorer la gestion des investissements publics et la mobilisation des recettes intérieures, et de renforcer les mécanismes de redevabilité et de suivi de la fourniture des services dans les secteurs prioritaires.

Financé par la Banque mondiale et l’Union européenne à hauteur de 20 millions de dollars, le PAGE aide le gouvernement à relever des défis importants sur le plan de la gouvernance économique et de la gestion des finances publiques.

L’un des résultats concrets est l’introduction de la TVA qui constitue une source de revenus importants pour l’Etat.

Les résultats sont probants, estime Fréderic Varenne, responsable de la Coopération pour la croissance inclusive à la Délégation de l'Union européenne à Lomé.

Au Togo, la TVA unique est à 18%. Toutes les entreprises la perçoivent et sont censées la collecter au profit du fisc. Un processus classique.

Mais son paiement n’est pas systématique et les fraudes restent nombreuses. Des contrôles fiscaux permettent de les repérer.

Autre problème, la majorité du commerce s’effectue via le secteur informel. Pas question de parler de TVA.

Ce sont des dizaines de milliards qui échappent au Trésor public chaque année.

Cet argent serait pourtant utile pour assurer les nombreux projets de développement.