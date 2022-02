Encourager le financement automobile

Les banques doivent être plus généreuses afin de permettre aux Togolais de souscrire des crédits automobile. C’est l’appel lancé vendredi par Patrick Magnon, président de l’Uprad-Togo (Union des professionnels en douane agréés).

Les taxes d’importation et la TVA ne s’appliquent plus aux véhicules neufs et aux occasions de moins de 5 ans. Ce qui fait baisser les prix de plus de 40%.

Encore faut-il que les clients aient les moyens d’obtenir un financement auprès des établissements financiers à des taux raisonnables. Ce qui n’est pas vraiment le cas.

Un appel relayé par les concessionnaires.