Entrepreneuriat : l’ANPGF mise sur la formation pour booster l’inclusion financière

L’accès au financement reste l’un des principaux obstacles à la croissance des PME/PM.

Face à cette réalité, l’Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI (ANPGF) a lancé une initiative de renforcement de capacités en direction des jeunes entrepreneurs.

Objectif : leur permettre de mieux comprendre les critères d’accès au crédit, les procédures des institutions financières et les nouvelles opportunités offertes par les mécanismes émergents comme le financement participatif ou les fintechs.

« Face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs au Togo en matière de financement, l’ANPGF reste fidèle à sa mission d’accompagnement », a souligné la directrice générale, Naka Gnassingbé de Souza.

L’initiative prévoit des formations sur la rédaction de plans d’affaires solides, la gestion financière, la communication stratégique, ou encore les techniques de négociation.

L’enjeu est de rendre les porteurs de projets plus crédibles et compétitifs face aux bailleurs et investisseurs.

En plus de l’accompagnement technique, l’agence entend faciliter la mise en relation avec les sources de financement, afin de renforcer l’inclusion financière et d’accélérer la croissance des entreprises locales.