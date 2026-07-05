Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Entrepreneurs et investisseurs prennent le pouls de l'économie togolaise

Entrepreneurs et investisseurs sont réunis à Lomé pour trois jours dans le cadre de la 3e édition du Forum Dikèti, un rendez-vous soutenu par le ministère du Développement à la base pour confronter les réalités et les défis de l'écosystème entrepreneurial togolais.

Stanislas Zézé © republicoftogo.com

Entrepreneurs et investisseurs sont réunis à Lomé pour trois jours dans le cadre de la 3e édition du Forum Dikèti, un rendez-vous soutenu par le ministère du Développement à la base pour confronter les réalités et les défis de l'écosystème entrepreneurial togolais.

Invité de marque de cette édition, Stanislas Zézé, fondateur et patron de l'agence de notation financière Bloomfield, référence en matière d'évaluation du risque sur le continent africain, a planté le décor dès l'ouverture : la souveraineté économique de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat et l'innovation technologique.

« Quel que soit le secteur, agriculture, BTP, énergie, agro-industrie, économie culturelle, il faut se placer dans une logique d'innovation et utiliser la transformation numérique pour réduire l'écart qui nous sépare des nations plus avancées », a-t-il déclaré, insistant sur l'urgence d'agir dans un contexte de mutations géopolitiques et géoéconomiques profondes.

Pour Zézé, l'avenir entrepreneurial du continent repose sur sa jeunesse. Mais à une condition : que les jeunes comprennent que l'entrepreneuriat n'est pas une alternative au chômage, c'est l'entrepreneur qui crée l'emploi, pas l'inverse. Et que l'échec fait partie du parcours. « On n'échoue que lorsqu'on abandonne », a-t-il rappelé.

Le forum se poursuit jusqu'au 5 juillet.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Lomé veut attirer de nouvelles compagnies aériennes

Lomé veut attirer de nouvelles compagnies aériennes

Le directeur général de l’ANAC (Agence nationale de l’aviation civile), Idrissou Ahabou Abdou, a annoncé cette semaine en marge de la première réunion de l’ECATEOC (Comité de supervision économique du transport aérien, Cédéao)à Lomé une réduction de plus de 90% des frais d'installation des compagnies aériennes. De 200 millions de Fcfa, le coût d'obtention des autorisations d'exploitation tombe à 3,5 millions.

Adétikopé to America

Adétikopé to America

Plus de 210 000 t-shirt fabriqués sur la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) ont été exportés vers les États-Unis en 2025 à partir de coton Made in Togo.

Le pari de la résilience

Le pari de la résilience

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a réaffirmé vendredi l'engagement du gouvernement en faveur d'une croissance inclusive et durable lors de la présentation à Kara du rapport du FMI sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.