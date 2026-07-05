Entrepreneurs et investisseurs prennent le pouls de l'économie togolaise

Entrepreneurs et investisseurs sont réunis à Lomé pour trois jours dans le cadre de la 3e édition du Forum Dikèti, un rendez-vous soutenu par le ministère du Développement à la base pour confronter les réalités et les défis de l'écosystème entrepreneurial togolais.

Invité de marque de cette édition, Stanislas Zézé, fondateur et patron de l'agence de notation financière Bloomfield, référence en matière d'évaluation du risque sur le continent africain, a planté le décor dès l'ouverture : la souveraineté économique de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat et l'innovation technologique.

« Quel que soit le secteur, agriculture, BTP, énergie, agro-industrie, économie culturelle, il faut se placer dans une logique d'innovation et utiliser la transformation numérique pour réduire l'écart qui nous sépare des nations plus avancées », a-t-il déclaré, insistant sur l'urgence d'agir dans un contexte de mutations géopolitiques et géoéconomiques profondes.

Pour Zézé, l'avenir entrepreneurial du continent repose sur sa jeunesse. Mais à une condition : que les jeunes comprennent que l'entrepreneuriat n'est pas une alternative au chômage, c'est l'entrepreneur qui crée l'emploi, pas l'inverse. Et que l'échec fait partie du parcours. « On n'échoue que lorsqu'on abandonne », a-t-il rappelé.

Le forum se poursuit jusqu'au 5 juillet.