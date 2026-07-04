Adétikopé to America

Plus de 210 000 t-shirt fabriqués sur la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) ont été exportés vers les États-Unis en 2025 à partir de coton Made in Togo.

Le parc industriel, situé à une trentaine de kilomètres de Lomé, est dédié à l'industrie et à la transformation des matières premières.

Il est détenue par l'État, en partenariat avec des investisseurs privés. Son ambition : transformer localement plutôt qu’exporter brut, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois.

Cinq ans après son lancement, la PIA compte 25 entreprises, dont 12 déjà opérationnelles, plus de 6 580 emplois créés et 350 milliards de Fcfa d'investissements cumulés. L'objectif est d'atteindre 15 000 à 20 000 emplois d'ici 2030.

Le concept de parc industriel intégré se développe à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana a lancé ses One District One Factory zones, le Sénégal développe des zones économiques spéciales à Diamniadio et Thiès, tandis que la Côte d'Ivoire mise sur le Parc industriel d'Akoupé-Zeudji.

Le Togo, avec la PIA, s'inscrit dans cette dynamique continentale de transformation structurelle des économies africaines, avec l'avantage d'avoir déjà des résultats tangibles à montrer.