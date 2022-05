Environnement urbain et pistes rurales

Le ministre de l’économie et des Finances, Sani Yaya, a signé jeudi deux conventions de prêts concessionnels avec les ambassadeurs de France, d’Allemagne et avec les responsables de l’AFD (Agence française de développement) et de la KfW, la banque de coopération allemande.

La première convention, d’un montant de 20 millions d’euros, est destinée au financement partiel de la quatrième phase du Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL IV).

La deuxième, de 30 millions d’euros, permettra le financement partiel du Programme d’Appui aux Pistes Rurales (PAPR II).

Ce programme est également l’objet de l’avenant au contrat d’aide financière avec la KFW.

M. Yaya a salué la qualité des relations de coopération entre le Togo et l’ensemble de la Team Europe représentée à la signature par le chef de délégation de l’Union européenne au Togo.

Le projet PEUL, lancé en 2006, vise à améliorer les conditions de vie des habitants de l’agglomération du Grand Lomé.

Les filières de collecte et de pré-collecte de déchets ont été restructurées.

Les deux premières phases ont permis notamment la construction d’un centre d’enfouissement technique à Akepé et l’aménagement de points de regroupement intermédiaires dans le Grand Lomé.

La phase III, actuellement en cours d’exécution, vise l’amélioration de la salubrité urbaine, au travers de la mise en sécurité environnementale de l’ancienne décharge d’Agoe-nyive et au renforcement des capacités administratives et financières de la municipalité du Grand Lomé.

Le PEUL IV est déployé pour consolider les acquis des phases précédentes.

S’agissant de la seconde convention destinée au PAPR II, le financement sera utilisé pour améliorer l’accès des ménages et des producteurs agricoles aux intrants et aux marchés, grâce à la construction de 2000 Km de pistes rurales.

‘Un des piliers essentiels de l’action du gouvernement concerne la transformation structurelle de notre agriculture. La réalisation de cette ambition passe entre autres par la création de pôles de développement économique dans les communautés rurales’, a rappelé le ministre.

Le PAPR II, qui va bientôt démarrer, est cofinancé pour un montant global de 50,5 millions d’euros l’AFD à hauteur de 30 millions d’euros, la KFW à hauteur de 10 millions d’euros et par l’Etat togolais, à travers sa contrepartie au projet représentant 10,5 millions d’euros.