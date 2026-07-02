Est-il prudent de se rendre en Syrie ?

Nous indiquions mercredi que les entreprises togolaises du secteur textile étaient invitées à participer au prochain NASTEX à Damas (Syrie).

La Chambre de commerce et d'industrie(CCI) s’étant déclarée prête à accompagner la délégation et les éventuels exposants.

Mais la situation sécuritaire s’est dégradée dans la capitale syrienne.

Une explosion dans un café très fréquenté du centre ville a tué au moins cinq personnes et blessé 16 autres jeudi, selon les médias d'État syriens.

La télévision d'État syrienne a indiqué qu'une bombe avait été placée dans ce café, situé à proximité du Palais de Justice au cœur de la capitale syrienne.

Damas a été la cible d'un nombre limité d'attaques depuis le renversement du président Bachar al-Assad fin 2024. Son éviction par Ahmed al-Charaa - aujourd'hui président de la Syrie - et ses forces rebelles a mis fin à 14 ans de guerre civile.

Le 19 mai dernier, une voiture piégée avait tué un soldat syrien et blessé au moins 18 autres personnes devant un bâtiment du ministère de la Défense à Damas.

Il est recommandé aux éventuels participants togolais à cette Foire de redoubler de prudence. Avant de partir, une réflexion s’impose.

NASTEX est le Syria International Textile Exhibition, un salon international consacré au textile, à l’ameublement, à la décoration intérieure, aux machines textiles, aux matières premières et aux technologies industrielles.

L’édition 2026 doit se tenir du 18 au 21 juillet.