Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Redevabilité climatique

Le Togo passe à l'étape de la redevabilité climatique. La Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) a ouvert lundi un atelier de dix jours pour élaborer les rapports d'exécution des budgets verts 2024 et 2025.

Les participants réunis depuis lundi à Lomé © DR

Le Togo passe à l'étape de la redevabilité climatique. La Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) a ouvert lundi un atelier de dix jours pour élaborer les rapports d'exécution des budgets verts 2024 et 2025.

Après une phase pilote avec 9 ministères en 2024 puis 24 en 2025, la budgétisation verte couvre désormais l'ensemble de l'administration centrale avec le budget 2026. Mais programmer des crédits « verts » ne suffit pas : encore faut-il vérifier qu'ils ont été réellement dépensés conformément aux engagements environnementaux du pays.

64 experts, nationaux et points focaux des ministères sectoriels, travaillent avec l'appui du conseiller résident du FMI. 

Quatre objectifs guident leurs travaux : collecter et consolider les données budgétaires de 2024 et 2025, analyser la conformité entre dépenses « vertes » et prévisions initiales, élaborer un canevas harmonisé de reporting, et rédiger les rapports d'exécution.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Logistique au cordeau

Logistique au cordeau

Le Port Autonome de Lomé (PAL) figure parmi les meilleurs plateformes à conteneurs d'Afrique. Selon le classement de Lloyd's List (octobre 2025), il occupe la 92e place mondiale et la 5e place en Afrique, seul représentant d'Afrique subsaharienne dans le top 100.

Le Togo maîtrise l'art de lever des fonds

Le Togo maîtrise l'art de lever des fonds

Le Trésor togolais a réalisé vendredi une nouvelle performance sur le marché financier régional de l'UEMOA. Visant 30 milliards de Fcfa via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), il a suscité des soumissions atteignant 84 milliards, soit un taux de couverture de près de 284%.

Un dialogue structuré, périodique et orienté

Un dialogue structuré, périodique et orienté

Le gouvernement, la délégation de l'Union européenne au Togo et la Chambre de commerce européenne au Togo (Eurocham) ont lancé vendredi une plateforme permanente de dialogue destinée à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs européens.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.