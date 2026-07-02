Probité et intégrité

« Les finances publiques sont le carburant de l'action de l'État. » C'est par ces mots que le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a accueilli mercredi les nouveaux agents recrutés par voie de concours.

Face à ces jeunes fonctionnaires, il a rappelé trois valeurs fondamentales et non négociables : la probité et l'intégrité d'abord, car manipuler des fonds publics exige une honnêteté absolue ; le sens du service public ensuite, avec l'impartialité comme corollaire indispensable, traiter le dossier d'un parent exactement comme celui d'un inconnu ; la discrétion enfin, incontournable dans des fonctions qui donnent accès à des informations sensibles.

Selon leur affectation - Direction générale de l'économie, Trésor, Direction du budget ou Commande publique - ces nouveaux fonctionnaires occuperont des fonctions importantes dans la gestion des finances de l'État.

Cette promotion s'inscrit dans la volonté de rajeunir et moderniser l’administration.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Badanam Patoki, ministre de l’Economie et de la Veille stratégique.