Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Probité et intégrité

« Les finances publiques sont le carburant de l'action de l'État. » C'est par ces mots que le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a accueilli mercredi les nouveaux agents recrutés par voie de concours.

Essowé Georges Barcola mercredi à Lomé © DR

« Les finances publiques sont le carburant de l'action de l'État. » C'est par ces mots que le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a accueilli mercredi les nouveaux agents recrutés par voie de concours.

Face à ces jeunes fonctionnaires, il a rappelé trois valeurs fondamentales et non négociables : la probité et l'intégrité d'abord, car manipuler des fonds publics exige une honnêteté absolue ; le sens du service public ensuite, avec l'impartialité comme corollaire indispensable, traiter le dossier d'un parent exactement comme celui d'un inconnu ; la discrétion enfin, incontournable dans des fonctions qui donnent accès à des informations sensibles.

Selon leur affectation - Direction générale de l'économie, Trésor, Direction du budget ou Commande publique - ces nouveaux fonctionnaires occuperont des fonctions importantes dans la gestion des finances de l'État.

Cette promotion s'inscrit dans la volonté de rajeunir et moderniser l’administration.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Badanam Patoki, ministre de l’Economie et de la Veille stratégique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le chemin de Damas

Le chemin de Damas

Les entreprises togolaises du secteur textile sont invitées à participer au prochain NASTEX à Damas (Syrie).

Redevabilité climatique

Redevabilité climatique

Le Togo passe à l'étape de la redevabilité climatique. La Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) a ouvert lundi un atelier de dix jours pour élaborer les rapports d'exécution des budgets verts 2024 et 2025.

Logistique au cordeau

Logistique au cordeau

Le Port Autonome de Lomé (PAL) figure parmi les meilleurs plateformes à conteneurs d'Afrique. Selon le classement de Lloyd's List (octobre 2025), il occupe la 92e place mondiale et la 5e place en Afrique, seul représentant d'Afrique subsaharienne dans le top 100.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.