Et maintenant le Congo

ARISE IIP, déjà opérateur de la Plateforme industrielle d’Adétikopé au Togo, a annoncé lundi un partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) pour la signature d’un accord-cadre concernant le développement de la zone industrielle de Kin-Malebo.

Cet accord contribuera à l'industrialisation de secteurs stratégiques, précise un communiqué.

ARISE IIP investira 200 millions de dollars dans le développement de la zone industrielle.

Le projet est un PPP .

Située à 40 km de Kinshasa et à 10 km de l’aéroport international, la zone permettra de créer près de 20.000 emplois directs et indirects et a pour but d'attirer dans le pays des investissements multisectoriels et commerciaux estimés à 850 millions de dollars. La construction débutera en octobre 2022 et le projet sera entièrement opérationnel à partir de septembre 2023.

La zone industrielle s’étendra sur une superficie de 514 hectares pour la phase 1, et va concentrer ses activités sur la transformation du bois, la transformation de volailles et la production de boissons dédiées au marché local. La zone accueillera également des entreprises spécialisées dans le secteur pharmaceutique, le recyclage du plastique, l’électroménager, les véhicules électriques ainsi que d'autres industries de transformation.

ARISE IIP est présent dans neuf pays africains, notamment au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ).