Et maintenant, le Congo

ARISE IIP, opérateur de la Plateforme industrielle d’Adétikopé au Togo, a signé mercredi un accord-cadre pour le développement des zones industrielles de Pointe-Noire et d’Oyo. La construction de ces deux zones devrait débuter d'ici à la fin de l’année.

Elles contribueront à l'industrialisation des secteurs stratégiques de l’économie du Congo.

ARISE IIP investira respectivement 145 puis 30,4 millions d’euros dans la construction et le développement de la Plateforme Industrielle du Congo - Pointe-Noire (PIC-Pointe-Noire) et de la Plateforme Industrielle du Congo - Oyo (PIC-Oyo).

Une fois opérationnelle, la Zone PIC-Pointe-Noire devrait attirer plus de 500 millions d’euros d’investissements directs étrangers dans les 3 prochaines années et contribuer à la création de plus de 8 000 emplois au cours de la phase d’exécution. La Zone PIC-Oyo devrait, elle aussi, attirer près de 100 millions d’euros d’investissements privés d’ici à fin 2025 tout en créant plus de 1 400 emplois au cours de sa phase de développement, indique la société.

Ce projet est mené sous la forme d’un partenariat public-privé.

ARISE IIP gère 12 zones industrielles en Afrique : Togo, Bénin, Gabon, Côte d’Ivoire, notamment.