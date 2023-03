Expansion togolaise et ouest-africaine

La cimenterie Cimco (Cimenterie de la côte ouest africaine) a débuté ses activités il y a quelques mois.

Elle est située dans la zone industrielle du port de Lomé (PAL).

‘Nous allons produire et commercialiser deux types de ciment pour le marché

L’objectif est de répondre à la demande très forte au Togo et dans les pays voisins.

Le Groupe est présent au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire et développe d’autres projets au Mali et au Ghana.