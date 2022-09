Consacré au partage d’expériences et au décryptage des tendances à l’œuvre dans le monde des affaires africain, le Choiseul Africa Business Forum se tiendra les 19 et 20 octobre prochains à Casablanca.

Cette 3e édition, organisée par l’Institut Choiseul, réunira quelques 600 décideurs économiques et institutionnels clés d’Afrique, d’Europe et du Golfe autour de séances de travail opérationnelles et de moments de networking.

Le Choiseul Africa Business Forum sera plus généralement un terrain d’émulation entre chef d’Etat, ministres, dirigeants d’entreprises, bailleurs de fonds et représentants des milieux d’affaires africains et européens.

Casablanca sera durant deux jours le creuset de réflexions et d’expertises économiques et géostratégiques. Cybersécurité, villes africaines de demain, énergie, éducation ou encore transformation numérique : treize thèmes au cœur des enjeux panafricains contemporains seront abordés par des experts de premier plan et des décideurs qui font l’actualité économique du continent.

Des représentants togolais du monde des affaires prendront part à ce rendez-vous.