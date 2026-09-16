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Exportations agricoles en hausse

Les recettes liées aux exportations agricoles (café, cacao, coton, soja, karité) ont connu une progression notable ces dernières années. 

Progression de près de 44 % en cinq ans © republicoftogo.com

Les recettes liées aux exportations agricoles (café, cacao, coton, soja, karité) ont connu une progression notable ces dernières années. 

Entre 2020 et 2024*, elles sont passées de 122,5 à 176,2 milliards de Fcfa, soit une hausse de 43,9 %, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Le cacao a fortement contribué à cette dynamique, ses recettes passant de 16,7 milliards en 2023 à 54,1 milliards en 2024. 

Le coton fibre a lui aussi connu une embellie avec des recettes estimées à 31,4 milliards en 2024, contre 19,2 milliards en 2023, soit une progression d'environ 64 %. 

Après une production de 60 403 tonnes de coton-graine en 2025, la filière vise désormais un objectif ambitieux de 105 000 tonnes à l'issue de la campagne 2026-2027.

Les produits alimentaires d'origine végétale, soja et karité en tête, ont quant à eux généré 80,3 milliards de recettes d'exportation en 2024.

* Deniers chiffres officiels communiqués 

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