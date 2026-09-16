Exportations agricoles en hausse
Les recettes liées aux exportations agricoles (café, cacao, coton, soja, karité) ont connu une progression notable ces dernières années.
Les recettes liées aux exportations agricoles (café, cacao, coton, soja, karité) ont connu une progression notable ces dernières années.
Entre 2020 et 2024*, elles sont passées de 122,5 à 176,2 milliards de Fcfa, soit une hausse de 43,9 %, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Le cacao a fortement contribué à cette dynamique, ses recettes passant de 16,7 milliards en 2023 à 54,1 milliards en 2024.
Le coton fibre a lui aussi connu une embellie avec des recettes estimées à 31,4 milliards en 2024, contre 19,2 milliards en 2023, soit une progression d'environ 64 %.
Après une production de 60 403 tonnes de coton-graine en 2025, la filière vise désormais un objectif ambitieux de 105 000 tonnes à l'issue de la campagne 2026-2027.
Les produits alimentaires d'origine végétale, soja et karité en tête, ont quant à eux généré 80,3 milliards de recettes d'exportation en 2024.
* Deniers chiffres officiels communiqués