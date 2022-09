Exportations : lisez le mode d'emploi

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) et l’USAID (agence de coopération américaine) ont lancé vendredi à Lomé des discussions relatives aux bonnes pratiques concernant le commerce transfrontalier. La rencontre, coordonnée par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (ARAA) et l'association ouest africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-sylvo-pastoraux et halieutiques (AOCTAH), rassemble des commerçants, des transporteurs, des transitaires, des représentants de la douane et des forces de sécurité.

Le Togo exporte des produits agroalimentaires, halieutiques et agro-sylvo-pastoraux vers les pays de la sous-région.

Sur les différents corridors transfrontaliers, les tracasseries routières compliquent l'acheminement des produits alimentaires et halieutiques. Les marchandises sont parfois bloquées au niveau des frontières et pourrissent sur les camions ou dans les conteneurs.

Il y a bien sûr des lourdeurs administratives ou le zèle de certains douaniers, mais la faute revient aussi aux producteurs eux-mêmes qui ne sont pas en possession de tous les documents d’exportation.

Issus du secteur informel, les agriculteurs n’ont pas une connaissance complète du cadre réglementaire.

L'objectif de la rencontre du jour est donc de donner participants un mode d'emploi complet pour éviter les désagréments et faciliter les exportations.