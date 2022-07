Face à la crise, il existe des solutions

L’agression russe contre l’Ukraine a de fâcheuses conséquences sur les économies africaines. L’interruption des livraisons de céréales, la hausse des produits pétroliers sont de nouveaux chocs aprè la pandémie.

Un fragile accord a été signé entre Moscou et Kiev pour permettre l'exportation de blé, maïs et tournesol d'Ukraine, mais aussi de Russie. Sera-t-il respecté ?

Pour Sandra Johnson, la secrétaire générale de la présidence togolaise, il existe des solutions pour atténuer les effets de la crise sur les économies africaines et donc sur les populations.

Elle plaide pour un renforcement de la solidarité internationale, un accroissement des droits de tirage spéciaux (DTS) et l’accélération de leur réallocation, la mise en place de mécanismes plus souples pour l’accès à ces fonds, la disponibilité de la liquidité pour faire face à la hausse des prix à l’importation des produits pétroliers, des engrais et des denrées alimentaires.

Parmi ses propositions, il y a aussi l’accélération de la restructuration de la dette, le relâchement du déficit pour permettre aux pays d'accroître les dépenses publiques et financer les actions de résilience et de relance.