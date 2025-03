Facilité élargie de crédit : le FMI passe au crible l’économie togolaise

Lomé accueille, du 17 au 28 mars, une mission du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par Hans Weisfeld.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), conclu en décembre 2023 entre le Togo et l’institution financière internationale.

Ce programme, d’un montant de 390 millions de dollars sur 42 mois, vise à répondre aux défis économiques et sécuritaires du pays tout en soutenant les réformes nécessaires pour renforcer la stabilité macroéconomique, améliorer la viabilité de la dette et favoriser une croissance plus forte et inclusive.

Après une première revue jugée satisfaisante, ayant permis un premier décaissement en faveur du Togo, cette nouvelle mission du FMI vise à évaluer l’état d’avancement des engagements pris par les autorités togolaises et à analyser les perspectives économiques du pays.

Durant son séjour, la mission mènera des entretiens approfondis avec les autorités togolaises, les acteurs économiques et les partenaires financiers afin d’évaluer la situation économique actuelle et les défis à venir. Les discussions porteront sur plusieurs axes stratégiques :

1. État du secteur réel et perspectives de croissance

Analyse des indicateurs économiques récents et des prévisions de croissance à court et moyen terme.

Dynamique de l’emploi, de la production agricole et manufacturière, ainsi que de la consommation et des investissements.

2. Exécution budgétaire et gestion des finances publiques

Évaluation des recettes fiscales et de l’efficacité des réformes visant à élargir l’assiette fiscale.

Rationalisation des dépenses publiques et analyse du financement du budget 2025.

Supervision des entreprises publiques (SOE) et suivi des efforts pour améliorer la fourniture d’électricité et d’eau.

3. Situation monétaire et financière

Étude des crédits bancaires et de la gestion des créances douteuses.

Dynamique des investissements directs étrangers (IDE) et flux commerciaux.

Analyse de la balance des paiements et de la position extérieure globale du pays.

4. Réformes et attractivité économique

Présentation des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes structurelles.

Impact des politiques économiques en matière de développement du secteur privé et de promotion de l’entrepreneuriat.

Le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre les réformes économiques visant à :

Renforcer la résilience de l’économie nationale face aux chocs extérieurs.

Améliorer la qualité et l’efficacité des dépenses publiques.

Encourager un environnement favorable aux investissements et à l’entrepreneuriat.

Garantir une croissance durable et inclusive, en mettant l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des populations.

L’objectif est d’assurer une gestion rigoureuse des finances publiques, de stabiliser la dette et de renforcer les bases d’un développement économique soutenu et équitable.

À l’issue de cette mission, Hans Weisfeld tiendra une conférence de presse, au cours de laquelle il présentera les conclusions préliminaires des discussions menées avec les autorités togolaises.

Les recommandations du FMI devraient fournir des orientations précises sur les réformes à renforcer et les ajustements nécessaires pour garantir la soutenabilité du programme en cours.

L’implication du FMI dans le développement économique du Togo souligne l’importance du pays sur la scène financière internationale. Ce programme de financement et d’accompagnement constitue un levier essentiel pour stabiliser et dynamiser l’économie togolaise.